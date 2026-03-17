Il 19 marzo 2026 alle 21:00, il Real Betis affronterà il Panathinaikos negli ottavi di finale di Europa League. Le formazioni sono state annunciate e sono aperte le quote e i pronostici per la partita. Gli andalusi, che finora hanno avuto un cammino difficile, si trovano di fronte a un avversario considerato molto ostico, dopo aver disputato una gara d’andata deludente.

Il cammino del Real Betis in Europa League si è improvvisamente complicato: gli andalusi hanno trovato il Panathinaikos come rivale negli ottavi e hanno giocato una gara d’andata molto deludente. Hanno potuto beneficiare della superiorità numerica e non soltanto non sono riusciti a sfruttare questo fattore ma hanno anche subito il gol dei greci, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Panathinaikos (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Andalusi di fronte a uno scoglio molto duro

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