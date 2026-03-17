Re Carlo non mostra rimpianti per la scomparsa di Sarah Ferguson, che sembra aver già trovato un sostituto tra le persone vicine. Lui e Camilla non sembrano preoccuparsi della sua assenza e non manifestano desiderio di riavvicinarsi. La situazione si sviluppa senza cambiamenti evidenti nel rapporto tra i membri della famiglia reale.

Re Carlo non è certo turbato dalla sparizione di Sarah Ferguson. Lui e Camilla non sentiranno la sua mancanza. Anzi, l’hanno già sostituita con una donna che gode della loro piena fiducia e che mai li tradirà come l’ex Duchessa di York ha fatto. Re Carlo, la sostituta di Sarah Ferguson. Re Carlo non ha mai avuto in grande simpatia la cognata Sarah Ferguson. Soprattutto dopo che ha tentato di vendere l’accesso ad Andrea per ripagare i suoi debiti. Da quel momento la Regina Elisabetta l’ha considerata “persona non gradita” e traditrice della Corona. Carlo ha fatto altrettanto. Quindi, non si è fatto troppi problemi a sbarazzarsi dell’ex cognata imbarazzante che, per altro, lo minaccia con la pubblicazione di un libro di memorie sui suoi anni vissuti a Palazzo, da cui sicuramente non emergerà un ritratto positivo del Re. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, nessun rimpianto per Sarah Ferguson: c’è già chi ha preso il suo posto

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