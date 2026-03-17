Raw 16.032026 Sfide e rivincite

La puntata di Monday Night Raw si è svolta al Frost Bank Center di San Antonio, in Texas. Durante l’evento, sono stati presentati incontri e confronti tra vari wrestler, con momenti di spettacolo e sorprese per il pubblico presente. La serata ha visto protagonisti diversi atleti, con match e interventi che hanno coinvolto i fan in modo diretto.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Frost Bank Center di San Antonio, Texas. Lo show inizia con un gruppo di uomini mascherati e Seth Rollins che raggiunge il ring. Dice che ha creato i The Vision e sarà colui che porrà fine alla stable. Non gli importa se sono infortunati o se gli fanno minacce, ma tutti loro sono come dei condannati a morte. Due settimane prima ha pestato Paul Heyman. Proprio lo stesso Paul Heyman, ancora alquanto malconcio, appare sullo stage. Seth gli dice che alla fine si è fatto rivedere e di fare più veloce a salire sul ring. Il più grosso errore che ha fatto è stato quello di mettersi di mezzo tra i suoi affari e gliela farà pagare ogni giorno per ciò. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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