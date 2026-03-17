Rassegna corale a Clusone fra gospel e pop con il Coro Idica

A Clusone si è svolta la 42ª rassegna corale città di Clusone, con il Coro Idica protagonista di una serata dedicata a generi musicali diversi. La manifestazione ha visto il coinvolgimento di più cori locali e regionali, che hanno eseguito brani di gospel e pop, portando in scena un repertorio vario e coinvolgente. La serata ha attirato un pubblico numeroso e appassionato.

Clusone. La tradizione incontra il ritmo contemporaneo con la ’42ª rassegna corale città di Clusone’. Sabato 21 marzo alle 21,00 la Sala Teatro Monsignor Tomasini di Clusone si accende con un mix di voci gospel e pop per celebrare i 69 anni di attività del coro Idica e promuovere il canto corale in ogni forma. “L’evento si tiene ogni anno nel mese di marzo – spiega Simona Visinoni, presidente del coro Idica – e avremo ospiti il coro ‘Voci per Voi’ di Melegnano che presenterà un repertorio di brani gospel e i ‘Vocal Vibes Bologna Gee Club’ con un repertorio di musica pop. La scelta di due cori con repertorio diverso da quello dell’Idica punta a proporre una serata frizzante, divertente e diversa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati “Quando la Memoria diventa melodia”, a Clusone con il Coro Idica il ricordo degli ebrei salvatiIl 27 gennaio a Clusone un evento storico-artistico nel segno della solidarietà degli abitanti della Val Seriana durante l’Olocausto Clusone. La rassegna corale delle feste si congeda con il concerto del coro Città di Riccione Women EnsembleChiusa la rassegna più amata delle festività invernali: gli appuntamenti in musica, dall’8 dicembre al 18 gennaio, hanno accompagnato il pubblico in... Una selezione di notizie su Coro Idica Quando la Memoria diventa melodia, a Clusone con il Coro Idica il ricordo degli ebrei salvatiIl 27 gennaio a Clusone un evento storico-artistico nel segno della solidarietà degli abitanti della Val Seriana durante l’Olocausto Clusone. Una serata per riannodare i fili della storia, nel segno ... bergamonews.it A Lizzola concerto del Coro IdicaLizzola (Valbondione). Domenica 27 luglio 2025 alle 20.45 alla Chiesa di San Bernardino a Lizzola, a Valbondione, si terrà un concerto del Coro Idica di Clusone per un viaggio nelle atmosfere dei ... bergamonews.it