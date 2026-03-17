Rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana scarcerazione lampo per il giuglianese Giovanni Arrichiello

Un uomo di Giugliano è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver rapinato un’anziana a Modena. La vicenda giudiziaria si è conclusa rapidamente con la sua scarcerazione, dopo che le autorità hanno eseguito le procedure di rito. La rapina pluriaggravata è avvenuta recentemente e ha coinvolto una donna di età avanzata.

Si è risolta in tempi record la vicenda giudiziaria di Giovanni Arrichiello, il trasfertista di Giugliano arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana a Modena. Secondo l’impianto accusatorio iniziale, l’uomo avrebbe organizzato una truffa ai danni di una donna anziana, poi degenerata in una rapina. Le contestazioni parlavano di presunte violenze non solo sulla vittima, ma anche sui familiari, con l’obiettivo di sottrarre denaro e un ingente quantitativo di oro e gioielli, per un valore stimato in decine di migliaia di euro. A seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Modena, Arrichiello era stato trasferito presso il carcere di Poggioreale a Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana, scarcerazione lampo per il giuglianese Giovanni Arrichiello Articoli correlati Rapina lampo a Rivoli: anziana derubata, 485€ recuperati dallaRivoli, 21 febbraio 2026 – Due cittadini marocchini di 29 e 39 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile a Rivoli con l’accusa di rapina... Tentata truffa ai danni di un’anziana a Cervinara: la prontezza sventa il raggiroUn falso impiegato INPS promette un bonus di 650 euro e cerca informazioni sensibili: la vittima riconosce l’inganno e denuncia il fatto A Cervinara,...