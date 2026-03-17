Rapina in casa del calciatore della Roma El Ayanaoui famiglia chiusa in camera da 6 persone armate

Una banda composta da sei persone armate e con il volto coperto ha fatto irruzione nell’appartamento di un calciatore della Roma in via Scevola Mariotti, a Casal Palocco. La famiglia, composta da sei persone, si trovava all’interno dell’appartamento al momento dell’irruzione e si è rifugiata in una stanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le verifiche del caso.

(Adnkronos) – In sei, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'appartamento del calciatore della Roma Neil El Aynaoui in via Scevola Mariotti, a Casal Palocco. Nel cuore della notte, alle 3.40, hanno divelto la grata della finestra del salone, sorprendendo in casa il centrocampista giallorosso, la madre, la compagna,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Rapina a casa di El Aynaoui. Il calciatore della Roma chiuso in una stanza con la famigliaRoma, 17 marzo 2026 - Notte da incubo per Neil El Aynaoui, il giocatore della Roma, chiuso in una stanza a casa sua e rapinato, in zona Castel... Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanzaRapina nella notte nell’abitazione del calciatore della AS Roma Neil El Aynaoui, situata nella zona di Castel Fusano, sul litorale romano. Contenuti utili per approfondire Rapina in casa del calciatore della... Temi più discussi: Rapina a casa del dentista, in azione la stessa banda che assaltò la villa dei Doimo; Pieve di Soligo, medico rapinato e malmenato in casa: arrestato un 20enne; Treviso, tre armati suonano alla porta e fanno irruzione a casa di un dentista: Pestato e rapinato, ho temuto per i miei figli; Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi. El Aynaoui rapinato in villa, il giocatore della Roma e la sua famiglia sequestrati e minacciati. «Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero»Sorpresi nel sonno, strattonati e poi chiusi in una stanza. «Dovete stare zitti» la minaccia che il centrocampista della As Roma Neil ... msn.com Roma, terrore per El Aynaoui: rapina in casa, sequestrato con la famigliaIn sei, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'appartamento del calciatore della Roma Neil El Aynaoui in via ... iltempo.it #Roma Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della #ASRoma Neil El Aynaoui. Intorno alle 3 una banda di 6 uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori - facebook.com facebook Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. x.com