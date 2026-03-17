Rapina a mano armata al Team Jakroo Handsling Racing per rubare le bici | Situazione folle

Un team di ciclismo inglese è stato vittima di una rapina a mano armata in una zona residenziale di Londra, durante la quale sono state rubate alcune biciclette. Il gruppo ha denunciato l’accaduto, descrivendo la situazione come “folle” e “superata la linea rossa”. Nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l’episodio, ma l’episodio ha suscitato grande attenzione.