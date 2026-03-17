Ranking UCI Pellizzari vola dopo la Tirreno-Adriatico | Italia terza tra le nazioni

Dopo la Tirreno-Adriatico, il ciclista marchigiano ha scalato 20 posizioni nel ranking UCI, entrando così nella top 25 mondiale. Ciccone si conferma il miglior rappresentante italiano, mentre la squadra nazionale mantiene il terzo posto tra le nazioni. La classifica si aggiorna in seguito alle ultime gare disputate e ai risultati ottenuti dai corridori.

Il marchigiano guadagna 20 posizioni ed entra nella top 25 mondiale. Ciccone resta il miglior azzurro, mentre l’Italia difende il terzo posto nel ranking. La Tirreno-Adriatico 2026 lascia il segno nel ranking UCI aggiornato al 17 marzo e a prendersi la scena, tra gli italiani, è Giulio Pellizzari. Il 22enne marchigiano della Red Bull-Bora-hansgrohe, protagonista con il terzo posto nella Corsa dei Due Mari, compie un balzo di venti posizioni e sale al 25° posto mondiale, certificando una crescita ormai evidente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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