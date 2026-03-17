La capolista Folgore Caratese ottiene il suo terzo pareggio consecutivo, rallentando leggermente la marcia, mentre la Leon, guidata da Bonseri, conquista una vittoria significativa. La partita si conclude con un risultato che non modifica la posizione in classifica della Folgore, che, tuttavia, non riesce a distanziare le rivali. Nessun altro dettaglio o analisi viene fornita in questa fase.

Terzo pareggio di fila per la capolista Folgore Caratese che se da una parte ha leggermente rallentato il passo, dall’altra la sostanza non cambia perché dietro non ne approfittano. È un 1-1 indolore quello rimediato in rimonta contro una coriacea Virtus CiseranoBergamo. Gli azzurri perdono appena un punto sulla seconda che diventa il Milan Futuro in virtù del blitz nella tana dell’Oltrepò. Il Villa Valle pareggia con il Pavia, perde la CasateseMerate in Valtellina contro un Sondrio più affamato e soprattutto perde ancora il ChievoVerona che da quando ha inserito i big non ne ha combinata più una giusta. Questa volta degli errori societari ne approfitta la Real Calepina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rallenta la capolista Folgore. Bonseri fa volare la Leon

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