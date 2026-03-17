Rakow-Fiorentina Conference League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

La Fiorentina affronta il Rakow nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League, dopo aver vinto 2-1 all’andata al Franchi. La partita si svolge oggi alle 18:45. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già resi noti dagli analisti prima del fischio di inizio.

Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata al Franchi, la Fiorentina è ospite del Rakow nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA conference League. La Viola può permettersi anche di pareggiare per centrare i quarti di finale del torneo, cosa che accadrebbe per il quarto anno di fila. La squadra di Paolo Vanoli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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