Rakow-Fiorentina Conference League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

La Fiorentina affronta il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League, dopo aver vinto 2-1 all’andata al Franchi. La partita si gioca il 19 marzo 2026 alle 18:45. La squadra toscana cerca di consolidare il vantaggio e passare il turno, mentre il Rakow cerca di ribaltare il risultato. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili.

Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata al Franchi, la Fiorentina è ospite del Rakow nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA conference League. La Viola può permettersi anche di pareggiare per centrare i quarti di finale del torneo, cosa che accadrebbe per il quarto anno di fila. La squadra di Paolo Vanoli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rakow-Fiorentina (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Aggiornamenti e notizie su Rakow Fiorentina Conference League 19... Temi più discussi: Conference League: la Fiorentina batte in rimonta i polacchi del Rakow; Fiorentina-Rakow, dove vedere gli ottavi di Conference League in tv e streaming; Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, davanti Gudmundsson-Piccoli; Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Rakow-Fiorentina, probabili formazioni e tvSi gioca la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata, i viola sconfissero i polacchi per 2-1 ... msn.com Conference League: Fiorentina, 23 convocati per il ritorno ottavi con il RakowSono 23 i convocati da Paolo Vanoli per il ritorno degli ottavi di Conference League domani in Polonia contro il Rakow battuto per 2-1 giovedì scorso a Firenze. Nell'elenco non figura Nicolò Fortini c ... ansa.it Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Rakow- #Fiorentina x.com Domani contro il Rakow potrebbe esserci il ritorno in campo del numero 20. #Fiorentina - facebook.com facebook