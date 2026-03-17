Rakow-Fiorentina Conference League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

La Fiorentina affronta il Rakow nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League. Dopo aver vinto 2-1 all’andata al Franchi, la squadra viola si prepara a giocare in trasferta contro il club polacco. La partita si svolge il 19 marzo 2026 alle ore 18:45. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote sono state pubblicate.

Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata al Franchi, la Fiorentina è ospite del Rakow nel match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA conference League. La Viola può permettersi anche di pareggiare per centrare i quarti di finale del torneo, cosa che accadrebbe per il quarto anno di fila. La squadra di Paolo Vanoli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rakow-Fiorentina (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati AEK Larnaca-Crystal Palace (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiNell’ambito degli ottavi di finale di Conference League, il Crystal Palace non è andato oltre il pari nel match casalingo contro l’AEK Larnaca e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rakow Fiorentina Conference League 19... Temi più discussi: Fiorentina-Rakow, dove vedere gli ottavi di Conference League in tv e streaming; Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, davanti Gudmundsson-Piccoli; Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Rakow 2-1 andata ottavi Conference League: gol di Ndour e Gudmundsson. Rakow-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla in TV e pronosticoTutte le informazioni sugli ottavi di ritorno di Conference League tra Rakow e Fiorentina. msn.com Designati gli arbitri di Conference: Rakow-Fiorentina a Martinez MunueraAttraverso i propri canali ufficiali, la UEFA ha diramato le squadre arbitrali per tutte le gare in programma giovedì sera, tra Europa e Conference League. Per quanto riguarda la ... firenzeviola.it Il #Rakow ha annunciato che lo Zaglebiowski Park è tutto esaurito per la gara contro la #Fiorentina. Ma ci saranno anche i tifosi viola, che raggiungeranno la Polonia in 400 #ConferenceLeague - facebook.com facebook #Boniek: " #Fiorentina mediocre, #Rakow meritava il pari. Qualificazione aperta" #UECL x.com