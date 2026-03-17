Durante la notte tra domenica e lunedì, un raid israeliano ha causato la morte di Ali Larijani, considerato una figura chiave del Consiglio supremo di sicurezza iraniano. Nessun altro dettaglio su eventuali vittime o obiettivi specifici è stato comunicato. L’evento si inserisce in un contesto di tensione tra Israele e Iran.

La notte tra domenica e lunedì, un raid israeliano ha portato alla morte di Ali Larijani, figura cardine del Consiglio supremo di sicurezza dell’Iran. All’età di 67 anni, l’ex presidente del parlamento e attuale capo della difesa iraniana è stato eliminato mentre si trovava in un rifugio a Teheran insieme al figlio. La sua scomparsa segna una svolta drammatica per il regime teherano, considerato dai servizi di intelligence israeliani come il leader de facto dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. Il funzionario militare israeliano ha confermato che Larijani dirigeva gli ordini del regime e coordinava le strategie contro Israele e gli stati del Golfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid israeliano: morto Larijani, il leader de facto

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