Raid israeliano a Teheran | ucciso il capo dei Basij Gholamreza Soleimani

Un raid israeliano a Teheran ha provocato la morte del generale Gholamreza Soleimani, comandante della milizia Basij. L’operazione si è svolta nella capitale iraniana e ha portato alla perdita del leader della milizia, secondo quanto riportano fonti ufficiali. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’attacco o sui responsabili è stato comunicato.

(Adnkronos) – Ucciso in Iran il generale Gholamreza Soleimani, comandante della milizia Basij. Lo hanno confermato le Forze di Difesa Israeliane (IDF) annunciando che Soleimani è stato colpito mentre si trovava, insieme ad alti ufficiali, in un accampamento di comando mobile a Teheran dopo che il quartier generale della milizia era stato già distrutto da. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Chi era Gholamreza Soleimani, il leader dei Basij ucciso da IsraeleUn attacco israeliano in Iran avrebbe ucciso Gholamreza Soleimani, figura di spicco della Repubblica Islamica nonché comandante delle forze... Idf: "Uccisi in Iran Ali Larijani e il capo dei Basij Gholamreza Soleimani". Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a BaghdadIl segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani, è stato ucciso questa notte insieme al comandante dei Basij. Altri aggiornamenti su Basij Gholamreza Soleimani Discussioni sull' argomento Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Idf, ondata di attacchi a Teheran e a Beirut; Israele ha tentato di uccidere Larijani, mistero sulla sua sorte. Raid israeliano a Teheran: ucciso il capo dei Basij Gholamreza SoleimaniLe Forze di Difesa Israeliane confermano l’uccisione del comandante della milizia iraniana Basij, Gholamreza Soleimani, in un raid aereo a Teheran. Colpiti anche altri alti ufficiali ... adnkronos.com Chi era Gholamreza Soleimani, il leader dei Basij ucciso da IsraeleRaid israeliani in Iran avrebbero ucciso Gholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitari Basij ... ilgiornale.it Nei raid aerei compiuti questa notte in #Iran, #Israele avrebbe preso di mira il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, e il comandante delle forze paramilitari Basij, Gholamreza Soleimani. Quest'ultimo, secondo quanto riferito dall'I - facebook.com facebook UCCISO IL COMANDANTE DELLA MILIZIA BASIJ. Israele conferma di aver eliminato nella notte Gholamreza Soleimani, il suo vice e altri alti funzionari della milizia paramilitare al servizio del regime. Il raid ha colto di sorpresa i terroristi mentr x.com