Un raid israeliano a Teheran ha causato la morte di Alì Larijani, considerato una figura chiave nel regime iraniano dopo la scomparsa di Khamenei. Nella stessa operazione è stato ucciso anche Solemaini, entrambi ritenuti strategici per il funzionamento del governo iraniano. L’attacco ha coinvolto obiettivi situati nel centro della capitale iraniana, senza altre informazioni sui danni o sui responsabili.

Un raid israeliano a Teheran ha provocato la morte di Alì Larijani, l’uomo forte del regime iraniano dopo la morte di Khamenei. L’annuncio è stato fatto da Ynet, media israeliano che ha avuto la conferma del decesso dal ministro della Difesa, Israel Katz. Ucciso anche Solemaini, il capo delle forze paramilitari. Chi era Larijani. Larijani era il potente segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano ed era considerato l’uomo più influente del regime, nonché il leader di fatto della Repubblica islamica dopo la morte dell’ayatollah Khamenei il 28 febbraio scorso. Larijani era inoltre ritenuto il primo responsabile della brutale repressione delle proteste in Iran dello scorso gennaio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Raid israeliano a Teheran: uccisi Larijiani e Solemaini, figure strategiche del regime iraniano

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