Rai e Rai Way presentano l’Hyperscale Data Center di Pomezia

Rai e Rai Way hanno annunciato l'apertura dell’Hyperscale Data Center a Pomezia, con una cerimonia alla quale hanno partecipato rappresentanti delle due aziende. L’impianto, situato nella città alle porte di Roma, è stato presentato ufficialmente oggi e si inserisce in un progetto di ampliamento infrastrutturale. La struttura è stata realizzata con l’obiettivo di migliorare i servizi digitali e di gestione dei dati del gruppo.

Pomezia, 17 marzo 2026 – Rai – Radio Televisione Italiana Spa e Rai Way S.p.A., società del Gruppo Rai e primario operatore nazionale di infrastrutture digitali integrate, hanno presentato oggi, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del Ministro Adolfo Urso e del Sindaco di Pomezia Veronica Felici, il progetto dell’ Hyperscale Data Center che Rai Way realizzerà a Pomezia. L’iniziativa, che ha recentemente ricevuto il permesso a costruire, rientra nel piano di diversificazione strategica ed evoluzione delle infrastrutture digitali implementato da Rai Way, in coerenza con il processo di trasformazione di Rai in una Digital Media Company. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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