Raffaella Carrà più bibita e patatine omaggio | la vicenda legale che ha svelato l'identità del figlio

Un procedimento legale ha coinvolto un musical dedicato a Raffaella Carrà, in cui è emerso il nome di Giovanni Pelloni Bulzoni, unico erede della cantante. Durante la causa, si è scoperto l’identità del figlio di Carrà, rimasto fino a ora sconosciuto al pubblico. La vicenda ha fatto parlare di sé nelle cronache di settore, portando alla luce dettagli sulla famiglia della cantante.

Giovanni Pelloni Bulzoni, unico erede di Raffaella Carrà, era rimasto nell'ombra per molto tempo. Il suo nome è balzato agli onori delle cronache in relazione a una curiosa iniziativa legale intentata nei confronti della modalità di vendita dei biglietti del musical dedicato a Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Raffaella Carrà ha un figlio segreto: la rivelazione shockRaffaella Carrà ha un figlio segreto: è il suo storico segretario, Gian Luca Pelloni Bulzoni, spunta quindi l'unico erede Raffella Carràha un figlio... Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, il figlio segreto di Raffaella Carrà, che riapre il capitolo più privato della divaUna scoperta inattesa ha riportato al centro dell’attenzione la vita privata di Raffaella Carrà, una delle figure più amate e iconiche della... Una raccolta di contenuti su Raffaella Carrà Argomenti discussi: Raffaella Carrà, c’è un figlio adottivo segreto: chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo segretario; Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: Gian Luca Pelloni Bulzoni è l’erede.