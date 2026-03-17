Nel nucleo familiare Pelloni, Federica e Matteo hanno vissuto un ruolo importante della zia Raffaella Carrà, che si è presa cura dei nipoti occupandosi di loro come una seconda madre, dopo la perdita del padre. La presenza di Raffaella Carrà ha rappresentato un punto di riferimento stabile per i due giovani, che hanno ricevuto il suo sostegno quotidiano.

Nel cuore della famiglia Pelloni, Federica e Matteo hanno trovato nella zia Raffaella Carrà una figura genitoriale che ha colmato il vuoto lasciato dal padre scomparso. I due nipoti, residenti a San Marino, sono stati cresciuti con l’affetto di chi si era definita loro padre dopo la perdita del fratello Renzo. Un legame unico nato dalla necessità e consolidato dall’amore, che ha trasformato una relazione di parentela in un vero nucleo familiare. L’artista, scomparsa a 78 anni nel luglio precedente, aveva sempre parlato apertamente di questo ruolo sostitutivo assunto con dedizione totale. Non si trattava solo di visite occasionali o regali, ma di una presenza costante e strutturale nella vita dei due giovani quarantenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raffaella Carrà: la zia che ha fatto da padre ai nipoti

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