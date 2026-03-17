Enzo Paolo Turchi ha rivelato dettagli su ciò che è accaduto durante il funerale di Raffaella Carrà, mettendo in luce alcuni aspetti della sua vita privata. Il mondo dello spettacolo italiano si riaccende intorno alla figura della showgirl e alla relazione con il suo figlio adottivo, di cui si conosce ora l’identità. La notizia ha riacceso l’attenzione su temi che coinvolgono la sfera personale dell’artista.

Il mondo dello spettacolo italiano torna a parlare di Raffaella Carrà a quasi cinque anni dalla sua scomparsa, con un colpo di scena che riguarda la sua vita privata: l’identità del figlio adottivo della celebre showgirl è finalmente emersa. Si tratta di Gian Luca Pelloni Bulzoni, manager di una società di produzione musicale, scelto dalla Carrà come erede universale del suo patrimonio artistico e personale. La rivelazione conferma la nota riservatezza della Raffa nazionale, scomparsa a 78 anni nel 2021, e il modo accurato con cui aveva organizzato il proprio testamento e la gestione della sua immensa eredità. Leggi anche: Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Raffaella Carrà e il figlio adottivo, parla Enzo Paolo Turchi: “Ecco cosa è successo al suo funerale”

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Radio1 Rai. . A quasi 5 anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto e ora unico erede: si tratta di Gian Luca Pelloni Bulzoni, ex collaboratore e unico erede legittimo. La notizia emersa casualmente per un contenzioso legale. Di @ - facebook.com facebook