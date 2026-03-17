Storia di un cuore, l’ultimo libro di Rachel Clarke, edito da Limina, è arrivato in Italia mentre ancora ci stiamo interrogando sulla tragedia del piccolo Domenico, morto a due anni e mezzo, per un trapianto di cuore finito male a causa di errori che fatichiamo a capire come siano potuti accadere. Rachel Clarke, Storia di un cuore 12,99 EUR Acquista su Amazon Storia di un cuore parla proprio di questo: di un trapianto di cuore avvenuto tra due bambini inglesi, Keira Ball e Max Johnson. Un vicenda realmente accaduta nel 2019 in cui due famiglie si sono ritrovate unite nella vita e nella morte, dove la tragedia della perdita si è trasformata nella speranza di una rinascita, perché in quel caso la storia ha un risvolto positivo e luminoso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rachel Clarke: “Il dono più grande? Quando dalla morte può nascere una nuova vita”

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