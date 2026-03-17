qui comando io non zack la legge di cinturrino a rogoredo tra pestaggi estorsioni e arresti illegali

A Rogoredo, un uomo ha dichiarato di aver sparato con la pistola d’ordinanza per intimidire un altro uomo, spiegando di averlo fatto per paura e non con l’intenzione di uccidere. La polizia ha arrestato diverse persone legate a una serie di pestaggi, estorsioni e pratiche illegali, secondo quanto ricostruito finora. La vicenda coinvolge anche dichiarazioni di chi ha ammesso di aver agito sotto pressione.

Milano, 17 marzo 2026 – Carmelo Cinturrino ha dichiarato prima di aver sparato “per paura” e poi di aver esploso da circa 30 metri quell’unico colpo letale con la sua pistola d’ordinanza per intimorire Abderrahim Mansouri e non per ucciderlo. Il quadro che emerge dalle indagini di Procura e Squadra mobile tratteggia tutt’altro scenario, decisamente più grave per lo sbirro recordman di arresti che tutti chiamavano “Luca”: per i pm, l’ormai ex assistente capo del commissariato Mecenate ha agito con premeditazione. L’inchiesta su Cinturrino si allarga: 10 casi sospetti di pestaggi e taglieggiamenti. L’ex agente in carcere li nega: “Vendetta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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