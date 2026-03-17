La Questura di Piacenza ha organizzato un corso di formazione rivolto a 130 docenti, con l’obiettivo di fornire strumenti per affrontare e prevenire episodi di bullismo nelle scuole. L’intervento si è svolto nelle ultime settimane e ha coinvolto insegnanti di diversi istituti della città. L’iniziativa mira a sensibilizzare e preparare gli insegnanti a intervenire in modo efficace in situazioni di disagio tra gli studenti.

La Questura di Piacenza ha attivato un intervento formativo diretto per contrastare la violenza nelle aule. Il 16 marzo, all’Istituto Comprensivo Gandhi di San Nicolò, personale specializzato ha incontrato 130 docenti provenienti da Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Calendasco e San Nicolò. L’iniziativa mira a creare una rete di collaborazione tra scuola e forze dell’ordine per gestire situazioni di disagio giovanile e comportamenti devianti. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per prevenire episodi di bullismo e reati correlati. Collaborazione operativa tra istituzioni locali. I comuni coinvolti rappresentano un tessuto sociale specifico dove le scuole fungono da primo presidio contro il degrado giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Questura in azione: 130 docenti formati contro bullismo

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