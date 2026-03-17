quei morti in mare meritano rispetto

Un nuovo naufragio al largo di Lampedusa ha portato alla scoperta di diverse vittime, tra cui un bambino ancora disperso in mare. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si aggiunge a una serie di incidenti simili avvenuti nelle ultime settimane. Le autorità hanno avviato le operazioni di soccorso e stanno cercando di recuperare eventuali sopravvissuti.

Gentile Direttore Feltri, ancora una volta apprendiamo dell'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa, con un bambino disperso in mare. È una tragedia che colpisce tutti. Ma, come sempre accade in questi casi, una parte della politica e del commentariato ha già trovato il colpevole: il governo italiano. Mi chiedo però una cosa semplice: quando al governo c'era la sinistra non si moriva forse in mare? E soprattutto: davvero si può sostenere che la responsabilità di queste tragedie ricada sull'Italia e non su chi decide di imbarcarsi su barchini improvvisati partendo da Paesi che non sono in guerra? Rita Isotta Cara Rita, ogni morte in mare è una tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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