Il governo del Queensland ha deciso di interrompere la strategia legale che prevedeva di contestare ogni nuova rivendicazione di titolo indigeno. Questa decisione arriva in un momento in cui la Corte federale aveva richiesto chiarimenti su quella politica. La mossa rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti azioni legali intraprese dall'amministrazione. La questione riguarda le rivendicazioni di terre da parte delle comunità indigene nella regione.

Il governo del Queensland ha invertito una politica segreta che prevedeva il contestare ogni nuova rivendicazione di titolo indigeno, proprio mentre la Corte federale richiedeva spiegazioni. Questa inversione di rotta è avvenuta l’11° ora, dopo che il ministro delle risorse naturali, Dale Last, aveva inizialmente ordinato di opporsi a tutte le richieste di titoli nativi. L’incidente giudiziario è scaturito da un caso decennale riguardante il gruppo di rivendicazione Cape York United #1, dove lo Stato aveva improvvisamente smesso di negoziare per portare la questione in tribunale. La giustiziera capo della Corte federale, Debra Mortimer, ha emesso un ordine formale chiedendo allo Stato di spiegare questo cambio di posizione radicale avvenuto tra febbraio e marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Queensland: stop alla guerra legale contro i nativi

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