Quanto fa figo sparare su Infantino | la Fifa è una multinazionale che funziona e fattura molto più di prima

Alcuni commentatori prendono di mira il presidente della Fifa, Gianni Infantino, considerando facile criticare la sua figura. La Fifa, invece, è una multinazionale che continua a funzionare e a generare ricavi superiori rispetto al passato. Questi attacchi, spesso leggeri e senza costi, vengono percepiti come un modo per apparire più coraggiosi o sinceri rispetto alle critiche ufficiali.

Il rintocco etico è grottesco. Si pretende da lui l'opposizione a Trump o che converta la Fifa in un ente di beneficenza. Fa quello che facevano i suoi predecessori, solo che lui lo fa con maggiori profitti Db New York (Stati Uniti) 13072025 - FIFA Club World Cup 2025 Chelsea-Paris Saint-Germain foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Donald Trump-Gianni Infantino Sembra una paperella del tiro a segno al luna park: sparare sul presidente della Fifa, Gianni Infantino, non costa niente e in più si fa bella figura. Tra le tante accuse verso di lui, le più fresche sono portavoce di Trump, e pure servo e valletto, Fifa da sciogliere... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quanto fa figo sparare su Infantino: la Fifa è una multinazionale che funziona e fattura molto più di prima Articoli correlati Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. La FIFA è una dittatura!»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Leggi anche: Il grottesco Gianni Infantino, gaffeur di professione che ridicolizza la Fifa