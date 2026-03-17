Quanto costa oggi l’energia elettrica?

In Italia, il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale, conosciuto come PUN, che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia. Questo indicatore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il prezzo al quale gli operatori commercializzano l’energia sul mercato nazionale. Il valore del PUN è fondamentale per determinare le tariffe applicate ai consumatori e agli operatori del settore.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Al 17 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,14296 €kWh (142,96 €MWh). Questo valore, pur essendo il punto di partenza per il calcolo delle tariffe finali, non include oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che vengono aggiunti nella bolletta finale dei consumatori. Nel mercato libero, i fornitori possono proporre offerte più o meno vantaggiose rispetto al PUN, spesso con tariffe fisse o variabili, e con servizi aggiuntivi. Tuttavia, il PUN rimane un indicatore fondamentale per valutare la convenienza delle offerte e monitorare l’andamento dei prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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