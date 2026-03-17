Quanto costa fare una vacanza a Dubai adesso ed è consigliato andarci durante la guerra in Iran?

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo verificato i costi attuali di una vacanza a Dubai, considerando voli e hotel, e notato che molte prenotazioni sono difficili da confermare. I voli vengono cancellati frequentemente e le autorità italiane raccomandano di evitare viaggi verso il Golfo a causa della situazione in Iran. La possibilità di partire resta incerta, mentre le restrizioni continuano ad influenzare le prenotazioni.

Abbiamo provato a prenotare una vacanza a Dubai, analizzando situazione voli e hotel, abbiamo capito che il vero problema rimane capire se si riesca effettivamente ad andare: i voli vengono cancellati e la Farnesina consiglia di posticipare i viaggi verso il Golfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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