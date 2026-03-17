Quanto costa fare una vacanza a Dubai adesso ed è consigliato andarci durante la guerra in Iran?

Abbiamo verificato i costi attuali di una vacanza a Dubai, considerando voli e hotel, e notato che molte prenotazioni sono difficili da confermare. I voli vengono cancellati frequentemente e le autorità italiane raccomandano di evitare viaggi verso il Golfo a causa della situazione in Iran. La possibilità di partire resta incerta, mentre le restrizioni continuano ad influenzare le prenotazioni.

Abbiamo provato a prenotare una vacanza a Dubai, analizzando situazione voli e hotel, abbiamo capito che il vero problema rimane capire se si riesca effettivamente ad andare: i voli vengono cancellati e la Farnesina consiglia di posticipare i viaggi verso il Golfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Quanto costa la guerra contro l’Iran agli Stati Uniti?La guerra contro l’Iran rischia di aprire una frattura nell’opinione pubblica americana. Guido Crosetto bloccato a Dubai per la guerra in Iran: "Adesso torno con un aereo militare, pagando il triplo"Tra le tante persone bloccate in medio oriente dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, c’è anche il cuneese Guido Crosetto, ministro della... Una raccolta di contenuti su Quanto costa fare una vacanza a Dubai... Discussioni sull' argomento Viaggio nella Dubai svuotata dai turisti: tutto aperto ma non c’è nessuno a godersi il lusso; Missili su Dubai: fine di un’era?; Dubai sotto attacco, così la guerra ha distrutto l’illusione di non essere in Medio Oriente; Clienti bloccati e voli annullati, quanto costa la guerra in Medio Oriente alle agenzie di viaggio. A Dubai almeno 45 persone sono state arrestate per aver filmato e condiviso sui social immagini degli attacchi con razzi e droni. Anche una semplice foto può essere considerata un rischio per la sicurezza e portare a conseguenze legali - facebook.com facebook Israele bombarda Teheran: “Forse ucciso Larijani, capo del Consiglio di Difesa”. Colpita l’ambasciata Usa in Iraq. Esplosioni a Doha e Dubai – Diretta x.com