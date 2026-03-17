Quanto corre il pendolino la Viola si aggrappa alla ‘fame’ di Fabiano Parisi

Il pendolino corre veloce e la Viola si aggrappa alla fame di Fabiano Parisi. Dopo 19 partite, ha segnato la prima rete stagionale nella sfida più importante della stagione, uno scontro diretto che poteva valere più dei tre punti in classifica. La partita si è disputata in un momento cruciale per entrambe le squadre, con il giocatore che ha deciso di sbloccare il punteggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci ha messo 19 partite per mettere a tabellino la prima rete stagionale e lo ha fatto nella gara più importante della stagione, quello scontro diretto che poteva valere più dei tre punti ottenuti sul campo. Cremonese – Fiorentina, nelle previsioni di inizio campionato, doveva avere ben altro significato invece che uno scontro salvezza. La Viola ha vissuto una stagione particolare e adesso si trova a combattere per mantenere la categoria. L’aria sembra cambiata rispetto all’inizio, la squadra di Vanoli è uscita dalla zona bassa e ieri ha decisamente fatto capire che la serie A può farla eccome. Gara che è stata stappata dall’irpino purosangue Fabiano Parisi, terzino tuttofare che, come detto, ci ha messo 19 giornate per segnare la prima rete della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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