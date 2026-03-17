Nel nuovo fascicolo di “Diomede” vengono approfondite molteplici storie di Capitanata, tra cui alcune inedite. Tra i contenuti, si ricorda come il lucerino Pitta abbia contribuito a far conoscere in Italia la scrittrice britannica Agatha Christie. Il numero offre anche altri approfondimenti e testimonianze legate alla regione e alle sue figure storiche.

Il lucerino Pitta fece conoscere all’Italia la scrittrice Agatha Christie. L’altro lucerino Umberto Onorato fu il Re dei caricaturisti italiani. Pezzi di Capitanata nel Louvre di Parigi. Storia della prima Scuola di danza tutta foggiana. Gli alberi monumentali dell’Incoronata. Arte rinascimentale in Capitanata. Il varo della “Vespucci”. Rivive l’anello di Diomede e tanto altro, in un numero da collezione FOGGIA - Nel sedicesimo numero di “Diomede” – la rivista di Foggia e della provincia che parla ai foggiani e a chi la ama – c’è tutto il bello della nostra Capitanata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quanta storia (e storie inedite!) di Capitanata nel nuovo fascicolo di “Diomede”

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