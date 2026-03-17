Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo | programma orario tv

Laura Pirovano è in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera e si prepara a competere nella finale. La gara si svolgerà a breve e sarà trasmessa in diretta televisiva. La discesa rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale, con l’atleta italiana pronta a confrontarsi con le sue rivali. La competizione si terrà sulla pista di gara designata, con orario e dettagli di trasmissione ancora da confermare.

Laura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera con l’attivo 436 punti e un vantaggio di 28 lunghezze nei confronti della tedesca Emma Aicher, quando all’appello mancano soltanto le Finali di Lillehammer: l’azzurra riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Le due vittorie in Val di Fassa l’hanno messa in una posizione privilegiata: con un primo o un secondo posto il trofeo sarebbe certo, dalla terza piazza in giù bisognerà osservare il risultato della teutonica. Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo: programma, orario, tv Articoli correlati Quando gareggia Sofia Goggia nella Finale di superG in Coppa del Mondo? Lotta per il trofeo: programma, orario, tvSofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l’attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti... Laura Pirovano si gioca la Coppa del Mondo di discesa: non ci sarà l’ultima qualificata, gara cancellataLaura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera con l’attivo 436 punti e un vantaggio di 28 lunghezze nei... Una raccolta di contenuti su Laura Pirovano Temi più discussi: Sci alpino, l’Italia punta su Della Mea nel weekend di Are. In gara anche Goggia e Pirovano; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Le azzurre per Are, Pirovano torna in gigante; Dove vedere Sofia Goggia nel gigante di Are in tv e streaming. Laura Pirovano torna a qualificarsi in gigante dopo 5 anni! E non lo disputava dal 2024…Laura Pirovano si è qualificata alla seconda manche del gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena nella rinomata ... oasport.it Sci alpino, i precedenti di Laura Pirovano in discesa a Kvitfjell e il confronto con Emma AicherLa Coppa del Mondo di sci alpino si sta avvicinando verso l'ultimo grande appuntamento della stagione, le finali di Lillehammer. Tutte le gare veloci si ... oasport.it Coppa del Mondo/Ultimo Atto. La situazione è questa. Ultima tornata di Coppa del Mondo e ci sono Coppe di Specialità da assegnare. Abbiamo due Sciatrici in pole : Sofia Goggia in SuperG Laura Pirovano in Discesa. Forza ragazze Un - facebook.com facebook Confermato il ritorno di Laura Pirovano in gigante già sabato prossimo ad Åre in Svezia. Dopo due anni e due mesi. Forza! #FisAlpine x.com