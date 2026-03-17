quando chiudono le scuole per le vacanze di pasqua 2026 le date regione per regione con una brutta notizia

Le scuole di tutta Italia stanno annunciando le date di chiusura per le vacanze di Pasqua del 2026, regione per regione. Le scuole inizieranno le chiusure tra fine marzo e inizio aprile, con variazioni che dipendono dalla regione di appartenenza. Le date specifiche sono state comunicate alle famiglie e agli studenti, che si preparano a pianificare le proprie vacanze in anticipo.

Con Pasqua ormai in arrivo, gli studenti italiani iniziano a fare i calcoli su quanto manca e quanto durerà la vacanza. Si tratta della prima vera pausa dopo la chiusura natalizia che potrà permettere a ragazze e ragazzi, ma anche a famiglie, insegnanti e personale scolastico, di pensare di organizzare un viaggio primaverile. La “brutta” notizia, però, è che quest’anno non ci sarà il maxi ponte. Pasqua 2026: i giorni rossi in calendario Nel 2026 Pasqua cade nella domenica del 5 aprile, con la Pasquetta segnata in rosso nel calendario il 6 aprile come lunedì dell’Angelo. La quasi totalità delle scuole italiane chiuderanno a partire dal Giovedì Santo, il 2 aprile, giorno in cui la Chiesa celebra la Lavanda dei piedi e l’Ultima Cena, fino a martedì 7 aprile, ad eccezione degli istituti di due regioni: Liguria e Trentino Alto-Adige. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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