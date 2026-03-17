A Qualiano, in località Cardinale, si è registrato un aumento dei rifiuti abbandonati, con un nuovo accumulo di scarti. Tra i rifiuti si nota anche una piccola SUV di lusso, posizionata sulla collinetta. La presenza di questo veicolo tra i rifiuti è stata segnalata insieme al crescente numero di scarti abbandonati nella zona.

Il cumulo di rifiuti cresce senza sosta in località Cardinale: comparsa anche una piccola “automobilina SUV” in cima alla collinetta. Cittadini esasperati chiedono punizioni severe. La collinetta dei rifiuti continua a crescere. A Qualiano, in località Cardinale, la situazione legata all’abbandono dei rifiuti peggiora di giorno in giorno. Una nuova segnalazione giunta in redazione documenta l’ennesimo episodio: il cumulo di scarti continua ad aumentare e, come mostrato dalla foto, sulla cima della “collinetta di rifiuti” è comparsa persino una piccola automobilina tipo SUV di lusso, abbandonata. L’immagine restituisce in modo evidente la gravità del fenomeno e l’assoluto abbandono in cui versa l’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuovi rifiuti in località Cardinale: spunta anche una “SUV di lusso” tra gli scarti

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