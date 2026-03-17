Quale futuro per il Sud a Napoli il Feuromed | appunti per promuovere una crescita strutturale

A Napoli si apre la nuova edizione di Feuromed, il forum euromediterraneo organizzato dal quotidiano l’Altra Voce, in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio della Commissione europea. L'evento coinvolge rappresentanti istituzionali, esperti e operatori economici per discutere di sviluppo, investimenti e futuro del Mezzogiorno. La manifestazione si tiene nella città partenopea e si concentra sui temi della crescita strutturale nel Sud Italia.

Parte da Napoli il confronto su sviluppo, investimenti e futuro del Mezzogiorno. Prende il via domani la nuova edizione di Feuromed, il forum euromediterraneo promosso dal quotidiano l’Altra Voce, in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio della Commissione europea. Fino al 20 marzo, al Centro congressi Federico II, l’evento riunirà manager, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, tra cui diversi ministri, per tre giorni di dibattiti dedicati alle strategie di crescita dell’Italia e del Sud nel contesto europeo e mediterraneo. Il nodo dello sviluppo a intermittenza. Al centro dell’edizione 2026 c’è un tema netto: superare una crescita a strappi e costruire basi solide per lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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