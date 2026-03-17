Putin ossessionato dai livelli di sicurezza dopo l' uccisione di Khamenei E blocca Telegram e WhatsApp

Il presidente russo ha deciso di bloccare temporaneamente l'accesso a Telegram e WhatsApp nel paese, senza comunicazioni ufficiali, ma con un’applicazione improvvisa delle restrizioni. La misura arriva dopo che la Russia ha manifestato preoccupazioni riguardo ai «livelli di sicurezza» e all’ultimo fatto di cronaca che ha coinvolto un importante leader. La decisione riguarda le comunicazioni digitali utilizzate da cittadini e aziende russe.

Scende il buio digitale su Mosca e rimane visibile solo un unico fattore: lo stato psicologico di insicurezza crescente nel quale deve vivere Vladimir Putin. Da una settimana il dittatore russo ha fatto sospendere completamente la copertura di Internet mobile su tutta la capitale, una megalopoli moderna di oltre 13 milioni di abitanti. Si tratta di una decisione mai annunciata, semplicemente applicata all’improvviso a causa di non meglio precisate «ragioni di sicurezza» e per una durata di cui non si sa niente. La stretta a Internet, ormai parossistica, si aggiunge agli altri giri di vite degli ultimi mesi. Dall’estate scorsa il... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin ossessionato dai «livelli di sicurezza» dopo l'uccisione di Khamenei. E blocca Telegram e WhatsApp Articoli correlati Iran, chi guida il Paese dopo l’uccisione di Khamenei: le 4 figure chiave(Adnkronos) – Dopo l'uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, in un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, l'Iran ha annunciato l'avvio... Teheran, migliaia di sostenitori della Repubblica islamica in piazza dopo l’uccisione di KhameneiMigliaia di sostenitori della Repubblica islamica in lutto si sono radunate nel centro della capitale iraniana Teheran per esprimere il loro...