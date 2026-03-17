Pulisic dove sei finito? Il 2026 dell’americano è da incubo

Christian Pulisic non segna più da oltre tre mesi, l’ultimo gol risale al 28 dicembre 2025, durante la partita contro l’Hellas Verona diretta da Zanetti. Da allora, l’attaccante americano non ha trovato la rete né ha lasciato il segno in campo. La sua presenza viene monitorata dai tifosi e dai media, che si chiedono quale sia la causa di questa lunga astinenza.

Christian Pulisic non incide più, l’americano non risulta nel tabellone dei marcatori dal 28 dicembre del 2025, nella vittoria contro l’ Hellas Verona di Zanetti. Dopo la partita contro i veneti, nel 2026, il classe ’98 non ha messo a referto gol o assist. è una situazione paradossale, questa stagione di Christian Pulisic è la peggiore in termini realizzativi da quando veste la maglia rossonera. Infatti, alla prima stagione con il Milan, l’ex Chelsea ha messo a referto 12 gol e 8 assist, nell’annata 20242025, invece, Pulisic è riuscito a portare 11 gol e 9 assist. Nonostante le numerose difficoltà della passata stagione, Pulisic è stato il primo calciatore del Milan per gol. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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