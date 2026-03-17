Puglia maltempo | allerta temporali Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta temporali per la Puglia, valida dalle 20 di questa sera e per le successive ventiquattro ore. Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nella regione, con possibili temporali in diverse zone. La comunicazione riguarda la situazione attuale e l’andamento previsto del maltempo nelle prossime ore.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati su Puglia centro-meridionale e da deboli a puntualmente moderati sui restanti settori della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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