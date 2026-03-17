Psicodramma Bodo rimonta Sporting in Champions | 5-0 e norvegesi eliminati
Nel match di martedì 17 marzo, il BodoGlimt ha subito una pesante sconfitta contro lo Sporting con un punteggio di 5-0. La squadra norvegese ha subito una rimonta significativa e si è vista eliminare dalla Champions League, lasciando il torneo con una prestazione difficile da dimenticare. La partita si è conclusa con il risultato che ha deciso la loro eliminazione dalla competizione.
(Adnkronos) – Psicodramma BodoGlimt in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i norvegesi, mattatori dell'Inter nei playoff della massima competizione europea, hanno subito la clamorosa rimonta dello Sporting Lisbona, capace di imporsi per 4-0 nel ritorno degli ottavi di finale dopo aver perso 3-0 in Norvegia all'andata, eliminando così la squadra di Knutsen. Il Bodo non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I norvegesi vogliono stupire ancoraTante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è...
Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I norvegesi vogliono stupire ancoraTante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è...
Aggiornamenti e notizie su Psicodramma Bodo
Psicodramma Bodo, rimonta Sporting in Champions: 5-0 e norvegesi eliminati(Adnkronos) - Psicodramma Bodo/Glimt in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i norvegesi, mattatori dell'Inter nei playoff della massima competizione europea, hanno subito la clamorosa rimonta de ... msn.com
Inter, guarda lo Sporting: rimonta epica, il sogno Champions del Bodo/Glimt finisce a LisbonaLo Sporting CP riesce dove l’Inter ha fallito. Il sogno Champions League del Bodo/Glimt finisce all’Estádio José de Alvalade. tuttomercatoweb.com