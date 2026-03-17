Psicodramma Bodo rimonta Sporting in Champions | 5-0 e norvegesi eliminati

Nel match di martedì 17 marzo, il BodoGlimt ha subito una pesante sconfitta contro lo Sporting con un punteggio di 5-0. La squadra norvegese ha subito una rimonta significativa e si è vista eliminare dalla Champions League, lasciando il torneo con una prestazione difficile da dimenticare. La partita si è conclusa con il risultato che ha deciso la loro eliminazione dalla competizione.