Pronostico Venezia-Padova | profumo di Serie A

Alla trentunesima giornata di Serie B, Venezia e Padova si affrontano in una sfida che potrebbe influenzare le posizioni in classifica. La partita si svolge allo stadio della città lagunare, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per il proseguimento del campionato. La gara rappresenta un'occasione importante per i tifosi di assistere a una sfida tra due squadre con obiettivi diversi.

Venezia-Padova è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico I cinque punti di vantaggio che il Venezia ha sul Frosinone, squadra terza in classifica e quindi la prima ad andare eventualmente ai playoff sono cinque. Un bottino che i lagunari di Stroppa devono gestire. E hanno le qualità per farlo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nello scorso weekend la vittoria contro una Sampdoria in crisi profonda e che ha cambiato l’ennesimo allenatore della stagione non è arrivata per la mancata precisione degli attaccanti: ci sono state almeno tre situazioni nitide nelle quali il Venezia, con un poco di cattiveria in più, avrebbe potuto portare a casa l’intero malloppo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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