Pronostico Spezia-Empoli | la partita della paura

Nella trentunesima giornata di Serie B, Spezia e Empoli si affrontano in un match decisivo per la loro permanenza in categoria. La partita si giocherà in casa dello Spezia e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. Entrambe le squadre sono coinvolte in una lotta per evitare la retrocessione e cercano punti importanti per mantenere vive le speranze di salvezza.

Spezia-Empoli è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La partita della paura, perché parliamo di due squadre che sono lì, entrambe, a giocarsi una salvezza complicata. Ovvio che al momento sta peggio lo Spezia di Donadoni, che se il campionato finisse adesso, dopo la sconfitta sul campo del Modena, sarebbe retrocesso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma pensieri positivi non ne può avere nemmeno l’Empoli del nuovo allenatore Fabio Caserta: un tecnico che ha preso il posto di Dionisi – è il terzo che cambiano i toscani quest’anno – che comunque ha dimostrato di avere almeno avuto sotto l’aspetto caratteriale (che è quello che manca alla formazione empolese) un buon impatto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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