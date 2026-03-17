Per la trentunesima giornata di Serie B, si gioca Palermo-Juve Stabia. La partita si svolge allo stadio di Palermo e sarà trasmessa in tv e streaming. Le formazioni sono state annunciate e il pronostico si basa sui risultati recenti delle squadre. La sconfitta del Palermo contro il Monza rappresenta un episodio recente nel campionato.

Palermo-Juve Stabia è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La legnata a Monza è stato un passo falso troppo brutto per essere vero. Il Palermo adesso è sei punti dalla promozione diretta in Serie A quando mancano nove giornate al termine della stagione. Inzaghi ci crede ancora, giustamente, anche se ha capito che il compito è davvero complicato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I rosanero però in casa fino al momento hanno avuto un cammino netto con nove vittorie di fila. E la Juve Stabia non è che faccia così tanta paura nonostante stia dentro la zona playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Palermo-Juve Stabia: decima di fila in casa

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