Nella trentunesima giornata del campionato di Serie B, Frosinone e Bari si affrontano in una partita che si gioca in casa dei ciociari. La sfida si può seguire in diretta sia in tv che in streaming, con formazioni ufficiali già annunciate. Il Frosinone ha subito due volte il pareggio dopo aver condotto in vantaggio, evidenziando le difficoltà della squadra in questa fase.

Frosinone-Bari è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Essere ripresi dopo essere andati due volte in vantaggio non è stato il massimo per il Frosinone. Che comunque rimane indubbiamente in corsa per la promozione diretta in Serie A e ospita in questo turno in mezzo alla settimana un Bari che sembra essere uscito dalla crisi ma non dalla zona pericolosa della classifica. In questa stagione nel Lazio, allo Stirpe, sono passate solamente Venezia e Monza, non a casa le prime due della classe. Per il resto tutti ci hanno lasciato punti su un campo assai caldo che crede alla promozione diretta nonostante all’inizio dell’anno gli obiettivi erano senza dubbio altri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Frosinone-Bari: i ciociari ci credono ancora

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