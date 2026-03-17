Pronostici di oggi 17 marzo ritorno ottavi di finale di Champions League | chi rimonterà i tre gol di svantaggio?

Oggi 17 marzo si giocano gli ottavi di finale di Champions League con tre partite che potrebbero decidere il passaggio del turno. Le squadre coinvolte sono pronte a sfidarsi dopo aver perso con tre gol di scarto nella gara di andata, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e avanzare nella competizione. Sono in programma match che attirano l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 17 marzo. Molti temi e tre tentativi di rimonta di quelli che entrerebbero nella storia in caso di esito positivo. Il Chelsea proverà un’improbabile rivincita contro il PSG, da 2-5, mentre qualche chance in più potrebbe averla lo Sporting Lisbona contro il BodoGlimt che come sappiamo ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 17 marzo, ritorno ottavi di finale di Champions League: chi rimonterà i tre gol di svantaggio? Articoli correlati Leggi anche: Pronostici di oggi 10 marzo: andata ottavi di finale Champions League Leggi anche: Pronostici di oggi 12 marzo: andata ottavi di finale Europa e Conference League Contenuti utili per approfondire Pronostici di oggi 17 marzo ritorno... Temi più discussi: Pronostico Fiorentina-Parma analisi 28ª giornata Serie A; Pronostici Tuttocampo, il gioco per la stagione 2025/26; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 12/1526 di sabato 14 marzo 2026; Risultati di Saint Cloud galop | Corse di Domenica 15 marzo | Prix Omnium II e Prix Exbury vincono Elastic e Bright Picture!. Pronostici Euro 2024I pronostici degli Europei di Calcio, con analisi, statistiche, comparazione quote delle partite e pronostici sulla vincente Euro 2024. gazzetta.it Sinner-Spizzirri, Jannik punta alla vittoria numero 17 di fila a Melbourne: il pronosticoSe sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 5000€ di bonus ... gazzetta.it