Pronostici di oggi 17 marzo ritorno ottavi di finale di Champions League | chi rimonterà i tre gol di svantaggio?

Da infobetting.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 17 marzo si giocano gli ottavi di finale di Champions League con tre partite che potrebbero decidere il passaggio del turno. Le squadre coinvolte sono pronte a sfidarsi dopo aver perso con tre gol di scarto nella gara di andata, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e avanzare nella competizione. Sono in programma match che attirano l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 17 marzo. Molti temi e tre tentativi di rimonta di quelli che entrerebbero nella storia in caso di esito positivo. Il Chelsea proverà un’improbabile rivincita contro il PSG, da 2-5, mentre qualche chance in più potrebbe averla lo Sporting Lisbona contro il BodoGlimt che come sappiamo ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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