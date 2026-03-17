Project Hail Mary | recensione del film sci-fi con Ryan Gosling

Il film di fantascienza “Project Hail Mary” arriverà nei cinema italiani il 19 marzo. La pellicola vede Ryan Gosling nel ruolo principale e si ispira al romanzo scritto da Andy Weir. La produzione è stata completata con l’obiettivo di portare sul grande schermo questa storia ambientata nello spazio. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente per l’Italia.

L’ultima missione: Project Hail Mary debutterà nei cinema italiani il prossimo 19 marzo. La pellicola, prodotta e interpretata da Ryan Gosling, è un’avventura spaziale basata sul romanzo di Andy Weir. Di seguito la nostra recensione. Ryland Grace (Ryan Gosling) viene svegliato da un droide medico dopo un lungo sonno. Lo scienziato è spaesato e fa fatica a capire chi sia e dove si trovi. Quando si accorge di essere nello spazio, è sopraffatto dalla paura e cerca di ricordare come si sia ritrovato in quella situazione. Si rende conto, quasi da subito, di trovarsi da solo a bordo dell’astronave e, cosa ancor più disarmante, di essere lontano anni luce dalla Terra. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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L’ultima Missione: Project Hail Mary arriva al cinema il 19 marzo. Il film, con protagonista Ryan Gosling, è tratto dal bestseller di Andy Weir, già autore di The Martian. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller e scritto da Drew Goddard, #ProjectHailMary è u - facebook.com facebook

L'ultima missione: Project Hail Mary arriva nelle sale UCI Cinemas questa settimana! Preparatevi a conoscere Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, assieme al suo compagno d'avventura davvero speciale. Dal 19 marzo al cinema. #LultimaMissi x.com