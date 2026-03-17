Un professore è morto dopo che un balcone, durante una gita scolastica, è crollato. La consulenza ufficiale descrive la struttura come

Lo stato di manutenzione di quel maledetto balcone era "carente" con un pronunciato "degrado" della zona sui "cui insisteva". E ancora: negli anni "non risultano effettuati quegli interventi preventivi volti a limitare le situazioni di rischio". Eccole le oltre 400 pagine, comprensive di allegati, dell’ingegner Giuseppe Cardillo, consulente nominato dal pm Sveva Insalata chiamato ad esprimersi sullo stato, sulla manutenzione e sulle cause del crollo – era il 9 gennaio 2024 – del balcone di Villa Beicamina, residenza settecentesca a Ro Ferrarese. Una tragedia assurda, insensata, paradossale. Una gita scolastica con 33 bimbi, il pavimento che si sbriciola, due uomini che volano giù da 5 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prof morto dopo la gita scolastica. Balcone crollato, ecco la consulenza: "Degradato e senza manutenzione"

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