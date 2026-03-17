Processo Becciu quasi tutto da rifare | la Corte Vaticana ha decretato la nullità relativa Ma la sentenza mantiene i propri effetti

La Corte Vaticana ha stabilito che il processo contro una figura religiosa, noto come Processo Becciu, deve essere rifatto perché il fascicolo istruttorio non è stato depositato nella sua interezza dal Promotore di giustizia. La sentenza ha dichiarato la nullità relativa del procedimento, ma ha anche precisato che questa non annulla gli effetti già prodotti dal processo. La decisione apre a una revisione completa del caso.

Tutto o quasi da rifare. Il motivo? Mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del Promotore di giustizia. Per questo motivo, la Corte d’appello vaticana ha decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo Becciu, ordinando contestualmente “la rinnovazione del dibattimento”, il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e ha fissato al 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. Ciò non significa tuttavia che la sentenza di primo grado sia stata annullata. A precisarlo è la stessa Corte nell’ordinanza, sottolineando che “non dichiara la nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo Becciu, (quasi) tutto da rifare: la Corte Vaticana ha decretato la nullità relativa. “Ma la sentenza mantiene i propri effetti” Articoli correlati Leggi anche: Processo Becciu da rifare, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: «Rinnovare il dibattimento». Si ricomincia (quasi) da zero Il processo al cardinale Becciu è da rifare, la Corte d’Appello vaticana: «Errori procedurali». Annullate le condanne di primo gradoAndrà rifatto il processo in vaticano per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato che vede coinvolto il cardinale Angelo Becciu. Tutto quello che riguarda Processo Becciu Argomenti discussi: L’interminabile Via Crucis dell’innocente Cardinal Becciu. Caso Becciu, la Corte d’Appello annulla tutto: nuovo processoNuovo colpo di scena. Il famoso processo Becciu è da rifare e si riparte (quasi) da zero. Dopo poco meno di due mesi di silenzio i giudici della Corte d'Appello del Vaticano si ... corriereadriatico.it Cardinale Angelo Becciu, annullate le condanne di primo grado: processo da rifareCardinal Angelo Becciu (AP Photo/Gregorio Borgia, File) La Corte d’Appello vaticana ha annullato il ... msn.com