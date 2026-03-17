Processo ad Angelo Becciu si riparte dal dibattimento per errori procedurali il motivo della decisione

La Corte d'Appello ha deciso di riaprire il dibattimento nel processo contro Angelo Becciu, a causa di errori procedurali riscontrati durante le udienze precedenti. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le irregularità che hanno influenzato il prosieguo del procedimento. Ora si procederà con le nuove fasi del processo, che riprenderanno nel rispetto delle indicazioni della corte.

La Corte d’Appello vaticana ha fissato per il prossimo 22 giugno un nuovo dibattimento del processo Becciu. In questa data sarà stabilito il calendario delle udienze successive. È stata infatti decretata la “nullità relativa” del primo grado. Nessuna nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado, del dibattimento come della sentenza che mantengono i propri effetti, come precisato dalla stessa Corte d’Appello del Vaticano. Si tratta di errori procedurali, per cui l’Ufficio del Promotore di Giustizia deve depositare in Cancelleria entro il 30 aprile, tutti gli atti del procedimento istruttorio nella loro versione integrale. Cosa è successo al processo Becciu Si ripartirà dal dibattimento e Il Messaggero spiega, nel dettaglio, che cosa può succedere al processo Becciu. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Processo ad Angelo Becciu si riparte dal dibattimento per "errori procedurali", il motivo della decisione Articoli correlati Vaticano, chiesti atti al Pg. Riparte il dibattimento sul processo BecciuLa Corte d’appello vaticana ha decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo Becciu. Processo Becciu, decretata la “nullità relativa” del primo grado. Riparte il dibattimentoCittà del Vaticano, 17 marzo 2026 - La Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Contenuti utili per approfondire Angelo Becciu Temi più discussi: Chiesti atti al Pg, riparte il dibattimento sul processo Becciu; L’interminabile Via Crucis dell’innocente Cardinal Becciu; Senza vera giustizia non esiste uno Stato. Leone XIV apre l'anno giudiziario vaticano, con qualche implicito chiarimento sull'affaire Becciu (Salvatore Izzo e Letizia Lucarelli); Il Papa: Non c’è Stato senza giustizia, il processo giusto contribuisce alla credibilità. La Corte d'appello vaticana ordina di rifare il processo Becciu. Condanne annullateLa Corte prima annulla la condanna sull’acquisto di un immobile a Londra dichiarando la nullità relativa del processo, poi dispone la rinnovazione del dibattimento. Il problema? Il Promotore di gi ... ilfoglio.it Roma – Becciu, processo da rifare. La Corte d’Appello vaticana decreta la nullità relativa del giudizio di primo gradoI giudici di secondo grado hanno chiesto la rinnovazione del dibattimento nel procedimento che vede il cardinale tra gli imputati ROMA - Processo al cardinal ... etrurianews.it La Corte d'Appello vaticana ha stabilito che il processo a carico del cardinale Angelo Becciu dovrà essere rifatto. Con un'ordinanza di 16 pagine, i giudici hanno infatti dichiarato la "nullità relativa" del giudizio di primo grado, disponendo la rinnovazione del di - facebook.com facebook Corte d'Appello del Vaticano: "Da rifare il processo al cardinale Angelo Becciu" #cardinaleangelobecciu x.com