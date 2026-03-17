Per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 202526, sono state definite le probabili formazioni di Chelsea e Psg. Rosenior e Luis Enrique hanno scelto le loro scelte, con alcune novità rispetto alle ultime uscite. La partita si svolgerà oggi e le formazioni sono state annunciate in vista dell’incontro.

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© Calcionews24.com - Probabili formazioni Chelsea Psg: idee chiare (ma anche qualche novità) nelle scelte di Rosenior e Luis Enrique. Cosa filtra

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