Pro loco Cesarano nuovo presidente

La Pro Loco di Codogno ha annunciato il rinnovo dei propri vertici con l’elezione di Domenico Cesarano come nuovo presidente. Con questa nomina, è stato anche scelto il nuovo consiglio dell’associazione. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea, alla quale hanno partecipato i membri dell’associazione. Cesarano prende il posto del precedente presidente e assume le funzioni di guida dell’organizzazione.

Rinnovati i vertici della Pro Loco di Codogno. Il nuovo presidente è Domenico Cesarano (nella foto). Con lui è stato eletto il consiglio dell’associazione. Cesarano, fondatore della Libera Università del Basso Lodigiano, si è detto "entusiasta" e ha promesso " collaborazione con il territorio ". I soci si sono riuniti il 21 febbraio per eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione e rinnovare le cariche sociali del sodalizio. Dalle urne è emersa la squadra che guiderà l’associazione nei prossimi anni. Oltre al presidente Cesarano, fanno parte del consiglio Amedeo Anelli, Marcello Anelli, Pietro Belloni, Ettore Chezzi, Gino Groppi, Gabriele Rossetti e Luisangela Uggetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pro loco, Cesarano nuovo presidente Articoli correlati Leggi anche: Bruno Pirolo nuovo Presidente della Pro Loco Solofra È Marco Mazzocchetti il nuovo presidente della Pro Loco di Caprara a SpoltoreLa Pro Loco di Caprara d’Abruzzo a Spoltore annuncia ufficialmente il rinnovo dei propri vertici istituzionali con la nomina a presidente di Marco...