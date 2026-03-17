La Prisma Taranto si prepara a sfidare la capolista Pineto al PalaFiom. Dopo aver vinto al tie-break contro Porto Viro, la squadra tarantina torna in campo per un match di livello elevato. La partita rappresenta un'occasione importante per i tarantini, che cercano di continuare il loro percorso competitivo. L'incontro si svolgerà nelle prossime ore e sarà seguito dall'intera comunità sportiva locale.

Tarantini Time Quotidiano Archiviata la vittoria al tie-break contro Porto Viro, la Prisma La Cascina Taranto torna in campo per un impegno di alto livello. Domani alle 20.30, al PalaFiom, gli ionici affronteranno l’Abba Pineto, attuale capolista del campionato e reduce dal successo in Coppa Italia contro Prata. Gli abruzzesi arrivano all’appuntamento in grande forma, forti del primato conquistato nell’ultimo turno e di una rosa completa in ogni reparto. La diagonale principale è composta dal palleggiatore Mattia Catone e dall’opposto Matheus Krauchuk; in banda il capitano Paolo Di Silvestre con Karli Allik, mentre al centro operano Matteo Zamagni e Stefano Trillini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Prisma Taranto, sfida alla capolista Pineto al PalaFiom

Articoli correlati

Prisma La Cascina Taranto, domenica al Palafiom contro la corazzata Consar RavennaTarantini Time QuotidianoDomenica alle ore 18 il Palafiom si prepara ad accogliere una sfida di altissimo livello: la Prisma La Cascina Taranto...

Prisma La Cascina Taranto torna in campo domenica Tarantini Time QuotidianoPrisma La Cascina Taranto torna in campo domenica alle 17.

Aggiornamenti e notizie su Prisma Taranto

Temi più discussi: Prisma Taranto piega Porto Viro al tie-break: Cianciotta trascina i rossoblù; Verso la sfida con Porto Viro,ionici in cerca di riscatto; Volley A2/M, Prisma Taranto cerca riscatto al Palafiom con Porto Viro; Pallavolo A2M – Due squadre al bivio tra salvezza e Play off: sfida diretta tra Taranto e Porto Viro.

Pallavolo A2M – La Prisma La Cascina Taranto ospita la capolista Abba Pineto che si presenta in grande formaArchiviata la preziosa vittoria al tie-break contro Porto Viro, la Prisma La Cascina Taranto si prepara a un match di altissimo livello nel turno infrasettimanale di domani alle 20.30 al PalaFiom cont ... ivolleymagazine.it

Pallavolo A2M – Lagonegro lotta, ma Taranto la piega in tre setLa Prisma La Cascina Taranto vince la sfida casalinga contro la Rinascita Volley Lagonegro con il risultato di 3-0. Un risultato netto, ma i parziali di 25-23, 33-31, 27-25 raccontano una partita molt ... ivolleymagazine.it

Volley A2/M, Prisma Taranto sfida la capolista Pineto al PalaFiom Dopo la vittoria su Porto Viro, match di alto livello nel turno infrasettimanale - facebook.com facebook

Pallavolo A2M - La Prisma La Cascina Taranto ospita la capolista Abba Pineto che si presenta in grande forma x.com