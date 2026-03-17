Prisco al convegno su giustizia e sicurezza

Oggi, il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco sarà in visita nel Pistoiese, partecipando a un convegno su giustizia e sicurezza. L’evento si svolgerà tra Pistoia e Montecatini, su invito di Fratelli d’Italia. La visita comprende incontri e momenti di confronto ufficiali, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla tutela delle fasce più vulnerabili e alla gestione delle emergenze sul territorio.

PISTOIA Il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco sarà nel pistoiese, oggi, martedì 17 marzo, per una visita istituzionale fra Pistoia e Montecatini su invito di Fratelli d’Italia. Alle 14.30 il Sottosegretario Prisco farà visita al comando dei Vigili del Fuoco di via Luigi Russo, dopodiché si sposterà in Prefettura per incontrare il prefetto Angelo Gallo Carrabba e il questore Marco Dalpiaz. La giornata del Sottosegretario Prisco proseguirà poi dall’altra parte del Serravalle, con la visita del museo dei vigili del fuoco a Villa Bellavista, splendida residenza storica a Borgo a Buggiano, alle ore 16.50. E non è finita: alle 17.40 farà tappa alla sede distaccata del comando dei pompieri di Montecatini Terme, in via Camporcioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prisco al convegno su giustizia e sicurezza Articoli correlati Sicurezza e giustizia: Prisco a Castelfranco il 11 marzoUn incontro pubblico dedicato al rapporto tra sicurezza e giustizia si terrà domani, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 19. Referendum, Prisco (FdI): "Senza giustizia non c'è sicurezza. Grazie a Nordio per aver scelto Perugia"Al Teatro del Pavone un confronto tra il Guardasigilli e il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre Perugia si prepara a... Approfondimenti e contenuti su Prisco al convegno su giustizia e... Discussioni sull' argomento Prisco al convegno su giustizia e sicurezza; Decreto controlli: la qualità della manutenzione al centro della prevenzione antincendio. Domani il convegno all'Istituto Superiore Antincendi di Roma | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; OPES Danza tra alta formazione e valore sociale: i nuovi progetti del settore di Enrico di Prisco; Decreto controlli: la qualità della manutenzione al centro della prevenzione antincendio. Roma, Istituto Superiore Antincendi | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La convenienza continua da Pasquale Prisco Supermercati È arrivato il nuovo volantino “Aspettando Pasqua”, con offerte valide dal 16 al 26 marzo 2026. Nel post trovi una selezione di prodotti perfetti per la spesa di tutti i giorni e per iniziare ad entrare ne - facebook.com facebook